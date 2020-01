'GTST' komt voor het eerst met een verhaallijn over de overgang

Premium

Tessel wordt spontaan uit haar januari-dip getrokken door de spannende IJsbrand. Alles lijkt te leiden naar een leuke date, tot het moment suprème.

Ik lijd aan mijn jaarlijkse januari-dip. ’s Morgens kom ik mijn bed niet uit en ik ben snotverkouden. En hoewel ik normaal bergen kan verzetten, ben ik nu niet vooruit te branden. Maar ik móet, want er liggen stapels werk op me te wachten. Tussen de bedrijven door loopt er gelukkig een verwachtingsvolle app-conversatie met ene IJsbrand - die houdt me op de been.[premium-verder-lezen]

IJsbrand en ik zijn een paar jaar geled