Anouk Maas (Zoë in GTST) over de wintercliffhanger: "De gevolgen zijn groot"

Het noodlot slaat deze week toe in GTST. Woensdag en vrijdag vinden schokkende gebeurtenissen plaats. En daar heeft Zoë (Anouk Maas) alles mee te maken.

In voorstukjes van de wintercliffhanger die we eerder al deelden, is te zien hoe Zoë in levensgevaar komt. Opnieuw, want in de wintercliffhanger van vorig jaar moest ze Jan Maes van zich afslaan. Wij spraken Anouk, wiens personage nog een hoop ellende te wachten staat.

Hoe vind je het om voor de tweede keer in de wintercliffhanger te zitten?

“Ik zat nét in GTST en mocht meteen in de allereerste wintercliffhanger spelen. Dat waren ook nog eens nachtopnames, alles was een groot feest. Ik vond het zo gaaf dat dit mocht en dat ik nu weer in de wintercliffhanger mocht spelen. Ik voel me gezegend dat ik dit allemaal kan doen.”

Je zit nu bijna twee jaar in GTST. In hoeverre heeft jouw rol als Zoë je leven op z’n kop gezet?

“Ik kan gelukkig nog gewoon over straat. Wel word ik wel regelmatig aangesproken en krijg ik ook veel leuke reacties. Mensen die echt met Zoë meeleven bijvoorbeeld. Dat vind ik een groot compliment, voor mezelf en de serie.”

History repeats voor Zoë: ze kreeg deze winter weer te maken met aanranding. Ik denk dat niemand het dit keer zag aankomen, met Eduard Stern (Jules Croiset). Hoe was het om die scène te spelen?

“Heftig. Bij dit soort gevoelige verhalen zorg je er toch voor dat alles extra goed doorgesproken en voorbereid is zodat we het zo goed en realistisch mogelijk konden maken. Als het dan lukt om met z’n allen iets goeds neer te zetten, geeft dat een goed gevoel. Het gaat om een enorm gevoelig onderwerp en voor een acteur is het een bijzondere uitdaging om dat dan zo goed mogelijk neer te zetten.”

Hoe zou jij ermee omgaan als dit jou in de realiteit overkomt? Heel anders dan Zoë, of kun je je best met haar identificeren?

“Ik zou het werkelijk niet weten. Ik hoop het nooit mee te maken. Het eerste wat in mij opkomt is dat ik absoluut aangifte zal doen. Meteen. En een zaak aanspannen en een stem willen zijn voor al die meiden en vrouwen. Maar het kan ook zijn dat je je juist schaamt, niet durft en dat er iets in jou breekt en dat dat erg moeilijk is om mee om te gaan en je geen raad weet.”

Zoë heeft een steeds prominentere rol gekregen in GTST en krijgt het nodige te verduren. Wat staat haar nog meer te wachten in 2019?

“Deze week hoopt ze haar vader te ontmoeten, maar ik kan alvast vertellen dat deze man niet de persoon is waarop ze hoopt. Hierdoor komt ze in een vreselijke situatie terecht, waarin ook Rik (Ferri Somogyi) niet gespaard blijft. De gevolgen zijn groot en het is de vraag of Zoë nog een kans krijgt haar echte vader te ontmoeten…”

De GTST-wintercliffhanger is vrijdag te zien op RTL 4. Vanaf maandag vervolgt de GTST-thrillermaand zich. Overleeft Zoë de cliffhanger? En Rik?

