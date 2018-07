Guido Spek verlaat GTST, maar verklapt: 'De deur staat nog op een kier'

Na de cliffhanger van gisteren vragen we ons allemaal af wat er met de personages in GTST gaat gebeuren. Maar van één karakter weten we het al: Sjoerd Bouwhuis, gespeeld door Guido Spek, verlaat Meerdijk na 7,5 jaar voor een wereldreis en komt – in ieder geval voorlopig – niet in de serie terug.

Nou, vertel… Waarom heb je na zo’n lange tijd besloten om GTST te verlaten?

“Na 7,5 jaar wilde ik graag iets nieuws. Ik heb met heel veel plezier de rol van Sjoerd Bouwhuis gespeeld. Sjoerd heeft een heel groot rechtvaardigheidsgevoel en maakt keuzes die een ander misschien niet zou maken. Ik herken mezelf daar wel in. Hij was in het begin nog een boze puber die ging slaan en werd later een uit liefde handelende goedzak. Ikzelf merk ook dat ik me dingen aan kan trekken als ik ze oneerlijk vind, dat ik er boos of verdrietig van word. Maar vorig jaar in de meivakantie lag ik in bad in een huisje in de Zwitserse Alpen, terwijl ik al een tijd niet op social media had gekeken en écht even tijd had om na te denken. Toen realiseerde ik me dat het moment was aangebroken om iets anders te gaan doen.”

Hoe kijk je terug op de afgelopen jaren?

“Met heel veel plezier. Toen ik begon was ik 20 en nu ben ik alweer 28. GTST is voor een acteur een waanzinnige plek om je te ontwikkelen. Al moet je dat wel zelf doen, want je kan denken: oké, de beelden staan erop, maar je kan ook denken: wat heb ik gedaan en hoe kan het de volgende keer nog beter? Inmiddels heb ik volgens de online film- en televisiedatabank IMDB alweer in 943 afleveringen gespeeld, die ieder bestaan uit zo’n 6 scènes. Reken maar uit hoeveel scènes ik inmiddels heb opgenomen. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ze allemaal even leuk waren om te spelen, maar het was wel echt een bijzonder project en een hele mooie tijd.”

Wat was je mooiste moment?

“Ik kan me een scène herinneren dat ik met Joep Sertons, ofwel Anton Bouwhuis, de vader van Sjoerd, in Zuid-Afrika stond. We hadden een goedmaakscène, want hij had dingen gedaan en Sjoerd was boos, maar we gingen toch op safari. Tijdens het draaien was het nog maar de vraag of we ook daadwerkelijk wilde dieren zouden zien, maar op een gegeven moment kwamen er neushoorns en giraffes kijken. In heel het wildpark waren er vijf neushoorns en tijdens het opnemen van de scène hadden wij er drie op de achtergrond. Als je het terugkijkt, denk je echt dat we in de dierentuin stonden.”

Wat ga je het meeste missen?

“Ik ben al 1,5 maand weg en wat ik het meest mis, is het spelen en de sfeer. Als je naar de serie kijkt, zie je het eindresultaat, maar als je het speelt dan weet je hoeveel mensen daarvoor nodig zijn. Schrijven, montage, visagie, beeld en geluid, promotie en natuurlijk de acteurs. Die mensen mis ik allemaal wel.”

Sjoerd gaat op wereldreis, wat ga jij doen?

“Ik ben al een tijdje bezig met The Abroadcaster, waarvoor ik iedere week ergens in Nederland een audiostudiootje maak en daar muziek ga produceren. De plekken kunnen variëren van het kippenhok van mijn moeder tot een kelder of een dakterras. De enige voorwaarde die ik mezelf heb gesteld, is dat het liedje in ieder geval binnen een week en het liefst binnen een dag af is. Na een jaar heb ik dan 52 nieuwe ‘jingles’, zoals ik ze noem, gemaakt. Wat ik daarmee ga doen, is nog even de vraag, maar op deze manier hoop ik erachter te komen wat voor een muziek ik wil maken. Daarnaast sta ik binnenkort op het toneel met Ellen Pieters. Samen spelen we in het stuk Late lente, waarin zij een jazz-zangeres speelt en ik een pianist. We worden verliefd op elkaar, ondanks een groot leeftijdsverschil. Het is een beetje een brutale komedie. Het stuk gaat op 1 oktober in première in Gouda.”

Sjoerd gaat weg met een open einde. Betekent dat dat je nog terugkomt in de serie?

“Het is niet zo dat ik heb aangegeven dat ik een open einde wilde, maar de deur staat nog wel op een kier. Sjoerd is niet dood en ik sluit zeker niet uit dat ik weer terugkom. Het is zo’n groot deel van mijn leven geweest en het is zo vet om te doen. Maar aan de andere kant: ik heb er nu voor gekozen om mijn pijlen op andere projecten te richten, dus dat is wat ik nu ga doen.”

