Guus Meeuwis: "Ik waardeer mijn nieuwe geluk meer"

Hij mag dan de bijnaam Guus Geluk hebben, Guus Meeuwis (46) ging niet zo lang geleden door een moeilijke periode. Inmiddels gaat het weer heel goed met hem en heet zijn nieuwe album zelfs Geluk. “Maar het gaat niet allemaal vanzelf, wat sommige mensen denken.”

Hoe is Guus als hij niet gelukkig is?

“Dat weet ik eigenlijk niet. Als ik mocht gaan spelen met de band was er niks aan de hand. Muziek is een geweldige uitlaatklep. Ik word gelukkig van in een busje stappen, naar Groningen rijden, het podium oplopen en er met veel energie een leuke avond van maken. Maar afgezien daarvan was ik waarschijnlijk wat stiller dan anders. Doffer, meer naar binnen gekeerd. Ik was natuurlijk ook op zoek naar de reden van mijn ongeluk: wat is er aan de hand? Waarom ben ik niet meer blij? Wat mis ik? Ligt het aan mij? Het duurt even voordat ik het antwoord op deze vragen had. Het gaat niet in een keer, het is een heel proces. En dan op een dag kom je erachter: shit, het zit dáár. Dat was een pijnlijk besef.”

Diep ademhalen

Ik weet het niet meer

Mijn hart gebroken

Maar verder ongedeerd

Uit: Ik geloof in geluk

Wat heb je gedaan toen je dat duidelijk werd? Ga je praten, weekendjes weg, in therapie?

“Eh, je gaat van alles doen. Je probeert ervoor te zorgen dat de sprankeling die er altijd was weer terugkomt. Maar dat lukte niet. De reden waarom mijn huwelijk strandde gaat behalve mijn ex en mij niemand iets aan. Als ik er in het openbaar over ga praten, betrek ik er allerlei mensen bij die daar niet voor hebben gekozen. Maar laat ik het zo zeggen: het was duidelijk dat er iets moest gebeuren.”

En die wens ging vooral van jou uit.

“Ja.”

Heb je de keuze die je moest maken lang voor je uit geschoven?

“Dat viel eigenlijk wel mee. In een van mijn liedjes zing ik: ‘Ik ben als een zonnebloem, ik draai altijd naar het licht.’ Dat blijkt echt zo te zijn, ook nu weer. Misschien is dat wel mijn echte geluk.”

MEER GUUS

Interview Liddie Austin. Beeld: Rossi&Blake