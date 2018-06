Guus Meeuwis bereidt zich voor op laatste stadionconcert met geestige foto

Guus Meeuwis bereidt zich voor op zijn 54ste (!) stadionconcert in het Philips Stadion in Eindhoven. Dat is best iets om een beetje weemoedig van te worden, vindt de Brabander zelf ook.

Op Instagram deelt hij een foto waarin een foto van de jonge versie van zichzelf is gefotoshopt. “Ik denk niet dat die jongen op rechts ooit had durven dromen dat vandaag zijn 54e stadionconcert zou zijn! We hebben er zin in!”, schrijft Guus.

Mental Theo

Vanavond is de afsluiten van zijn Groots met een zachte G-concertreeks. Concertgangers kunnen zich verheugen op een optreden van Guus’ mede-Brabo en vriend Mental Theo. Hoewel hun muziekstijlen toch wel degelijk verschillen, blijkt die samenwerking een gouden greep. “We hebben dezelfde doelgroep. Mensen die met Guus zijn opgegroeid, zijn ook met mijn muziek groot geworden”, verklaart de dj tegenover Omroep Brabant.

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, ANP