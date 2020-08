Guus Meeuwis vertrekt na 9 seizoenen als teamcaptain bij ‘Ik hou van Holland’

Spelshow Ik hou van Holland komt terug op tv, maar zonder teamcaptain Guus Meeuwis. De 48-jarige Brabander stopt vanwege de drukte rond zijn 15-jarige jubileum als zanger. Dat laat de zender woensdag weten.

“Het is jammer maar mijn eerste grote liefde blijft toch de muziek, die zal altijd voorrang krijgen. Elke opnamedag met Jeroen en Linda was een feestje, ik heb er vriendschappen aan overgehouden en ik heb diep respect voor de geoliede machine achter de schermen”, zegt Meeuwis.

Opvolger

Cabaretier Leo Alkemade neemt het stokje over van Meeuwis, die in totaal negen seizoenen betrokken was bij Ik hou van Holland. Daar is Guus erg blij mee: “Ik ben erg verheugd dat Leo mijn plek overneemt, hij is niet alleen een goede vriend maar ook één van de grappigste mensen die ik ken. Ik weet zeker dat hij het goed gaat doen.” Leo Alkemade vindt zijn nieuwe positie als teamcaptain een grote eer. “Geen gemakkelijke opgave, wel een hele hele leuke!”, aldus Alkemade.

Andere setting

Vanwege de maatregelen is de opzet van Ik hou van Holland veranderd. In de komende serie staan niet 3, maar 2 gasten naast de teamcaptains en zijn de publiekstribunes omgetoverd tot 2 woonkamers waarin elke week een ander huishouden zit. Orgel Joke en Mirjam Stolk zullen de muziekaanvragen vertolken.

We kennen Guus Meeuwis al sinds 1995, toen hij doorbrak met het nummer ‘Het is een nacht’. En toch blijken we ook na 25 jaar nog lang niet alles van hem te weten. We vroegen hem het hemd van het lijf en hij vertelt onder andere over zijn grootste blunders op het podium:

Bron: SBS6. Beeld: Brunopress