Guus Meeuwis zet volgende stap in zijn relatie met Manon Meijers

Zanger Guus Meeuwis is dolblij met zijn vriendin, stylist Manon Meijers. En zij is ook blij met hem. Tijd voor een nieuwe fase in hun relatie, dus.

De twee zijn dan ook gaan samenwonen, zo maakt Manon bekend op Instagram.

Advertentie

”Proost, op samenwonen! En dubbele kasten! En op shoppen in zijn kast en ontdekken dat die blouse jou ook leuk staat.” Sinds de zomer van 2016 zijn de twee een koppel. ”En eerlijk is eerlijk… dat hemd staat jou veel beter..”, reageert Guus op de foto van Manon. ”En toen was ons huis ineens een paleis..”, besluit hij.

De 46-jarige Guus heeft vier kinderen, die hij kreeg met zijn ex-vrouw Valérie Gregoire. Zij kenden elkaar uit hun studententijd.

Dit bericht bekijken op Instagram You’re my kool, we’re a gang. #koolandthegang Een bericht gedeeld door Manon Meijers (@manon.meijers) op 5 Nov 2017 om 1:21 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP