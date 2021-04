Zal het openbare leven weer langzaam op gang komen na 21 april? Haagse bronnen hebben aan RTL Nieuws laten weten dat mogelijk de eerste versoepelingen op 21 april zijn. Mits de coronacijfers het toelaten. Het openen van de terrassen en winkels zou eerst gebeuren, daarnaast wordt de avondklok opgeheven en de huidige bezoekregeling verruimd.

Er zou worden gestreefd naar ‘een zomer zonder coronamaatregelen’. Dat houdt in dat we ons dan alleen nog aan de basismaatregelen moeten hoeven te houden. Zoals het afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten.

Advertentie

Volgorde versoepelingen

Het concept-openingsplan, waarbij er in vijf tot zes stappen wordt versoepeld, is voorgelegd aan experts van het Outbreak Management Team (OMT). Die leden gaan het plan de komende tijd beoordelen. Volgens bronnen is het nu afhankelijk van het OMT-advies of deze versoepelingen in de opgestelde volgorde worden doorgevoerd.

Dat houdt in: eerst het openen van de terrassen en winkels, daarna het opheffen van de avondklok, het aantal bezoekers thuis verruimen naar twee personen, vervolgens worden de buitenschoolse opvang en het voortgezet- en middelbaar onderwijs versoepeld en uiteindelijk kan het hoger onderwijs waarschijnlijk weer aan de slag met toegangstesten.

Buitenleven eerst weer op gang