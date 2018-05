35-jarige hacker van Sophie Hilbrand krijgt celstraf en behandeling

Presentatrice Sophie Hilbrand is een van de BN’ers van wie het Facebook- en mailaccount is gehackt door de 35-jarige Mathieu M. uit Houten. Vandaag moest hij voor de rechter verschijnen, die hem heeft veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk.

Mathieu M. gaf toe dat hij een “onbedwingbare neiging” heeft om in het digitale privédomein van vrouwelijke BN’ers te duiken.

Niet prettig

“Hij deed dan geloof ik voorkomen dat ik alleen op een hotelkamer zat”, vertelde Sophie eerder in het AD. Ze laat weten dat ze niet gechanteerd of bedreigd is, maar prettig was het natuurlijk niet. “En ik voel me natuurlijk wel verantwoordelijk naar al die mensen die hij lastig viel en van wie hij contactgegevens had.”

Gedragsbehandeling

Mathieu M. werd eerder al veroordeeld voor ongeveer dezelfde strafbare feiten en liep nog in een proeftijd. Bovendien zijn BN’ers extra kwetsbaar vanwege hun status. Daarom bepaalde de rechtbank in Amsterdam dat hij naast een gevangenisstraf van een jaar (waarvan de helft voorwaardelijk) ook een gedragsbehandeling moet ondergaan. “Kennelijk heeft die eerdere straf hem er niet van kunnen weerhouden opnieuw in de fout te gaan”, aldus de rechtbank.

OM

Dit is een stuk minder dan dat het Openbaar Ministerie (OM) tegen hem had geëist. Het OM vond dat Mathieu M. naast een gedragsbehandeling twintig maanden de cel in moest voor wat hij heeft gedaan. Hiervan zouden tien maanden voorwaardelijk zijn.

