Lief: Hadewych Minis deelt schattig kiekje met haar dochter

Voel je je door het sombere weer van afgelopen dagen zelf ook een beetje somber? Hadewych Minis heeft de oplossing.

Dat schrijft ze bij de mooie foto die de 42-jarige actrice op Instagram heeft geplaatst.

Kabouters en pannekoeken

Op de foto is ze samen met haar 4-jarige dochtertje te zien, terwijl ze een verkleedpartijtje houden. ‘‘Als je door al die druppels buiten wat minder zon in je hoofd hebt, kan ik je enorm aanraden met een klein meisje random kleren aan te trekken en wat te kletsen over kabouters en pannenkoeken”, schrijft Hadewych bij haar foto. Naast heel veel reacties over hoe schattig de foto is, zijn haar volgers ook fan van de jurk die Hadewych draagt.

Gezinnetje

Hadewych is getrouwd met acteur Tibor Lukács. Samen hebben zij een zoon, Salvador, en een dochter, Catalina.

