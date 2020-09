Zorgenzoon – deel 13: “Plots vult de hal zich met agenten”

Wegens ernstige gedragsproblemen is Lars in mei 2018 op de gesloten afdeling van een instelling geplaatst. Na diverse vechtpartijen moet hij tot bezinning komen in een andere jeugdinstelling in Groningen. Daar loopt hij weg en komt schuilen bij zijn moeder.

De volgende ochtend ben ik al vroeg op. In mijn buik voel ik een een vaag gevoel van ongerustheid. Hoe het gaat lopen vandaag weet ik niet, maar pittig wordt het zeker. Lars slaapt nog. Ik moet in actie komen, mensen bellen. Hij kan hier niet blijven. Al druist dat keihard in tegen mijn moederinstinct. Als eerste bel ik de instelling. “Lars is bij mij” zeg ik tegen de begeleider die de telefoon opneemt. “Dat is mooi,” antwoordt de man. “Maar wij komen hem niet halen. Dat is een klus voor de politie.” Ik toets het landelijke 0900 nummer in en leg de situatie kort uit. “Tja mevrouw, hiervoor komen we niet in actie. Dat moet de instelling zelf maar oplossen. Zij zijn verantwoordelijk voor hem, zij moeten er voor zorgen dat hij niet wegloopt.”

Intussen is Lars wakker geworden en staat onder de douche. “Komt de politie?” vraagt hij angstig. “Nee,” antwoord ik hem. Ik weet niet of ik opgelucht of teleurgesteld moet zijn. Lars kleedt zich snel aan en gaat naar buiten. De vrijheid tegemoet. Op zoek naar zijn makkers die hij al zeven maanden niet heeft gezien. De makkers die er mede verantwoordelijk voor zijn dat hij achter gesloten deuren is beland. Maar dat ziet hij zelf alleen anders. Want zijn ongelukkige situatie is allemaal mijn schuld.