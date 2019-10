De engste Halloween kostuums van bekend Nederland op een rij

Het is de spannendste dag van de maand. Want donderdag 31 oktober is het Halloween, een feestdag die vanuit Amerika is overgewaaid en nu ook steeds meer in Nederland gevierd wordt. Bekend Nederland trok daarvoor hun meest bijzondere Halloween kostuums uit de kast.

Libelle zet de engste en meest bijzondere kostuums van de BN’ers voor je op een rij.

Winston Gerschtanowitz

Winston plaatst een selfie op Instagram, waarop hij zijn geschminkte gezicht laat zien. Het is goed gelukt, want de presentator is onherkenbaar op de foto. Bij de foto schrijft hij: “Het is misschien niet mijn mooiste selfie, maar wel een van de leukste!”

View this post on Instagram A post shared by Winston Gerschtanowitz (@winstongerschtanowitz) on Oct 26, 2019 at 5:21pm PDT

Renate Gerschtanowitz

Ook zijn vrouw Renate liet de spannende feestdag niet aan haar voorbij gaan. Op Instagram deelt ook zij een foto van haar enge Halloween kostuum. De presentatrice vierde haar 40e verjaardag met een Halloween feest, dus ze had álles uit de kast getrokken om een onvergetelijke look te creëren. Ook haar zoontjes moesten eraan geloven.

View this post on Instagram A post shared by RenateGerschtanowitz (@renategerschtanowitz) on Oct 26, 2019 at 5:35pm PDT

View this post on Instagram A post shared by RenateGerschtanowitz (@renategerschtanowitz) on Oct 31, 2019 at 8:47am PDT

Yolanthe Cabau van Kasbergen

Laat het maar aan Yolanthe over om zelfs op Halloween nog aantrekkelijk voor de dag te komen. De actrice en presentatrice ziet er schitterend uit. Bij de foto schrijft ze: “Somewhere in the Galaxy far far away….”, doelend op het feit dat ze een hele sexy prinses Leia uit Starwars moet voorstellen.

View this post on Instagram A post shared by Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) on Oct 26, 2019 at 11:57am PDT

Nicolette van Dam en Bas Smit

Nicolette van Dam en haar man Bas Smit lieten de kans om zichzelf compleet onherkenbaar te maken ook niet aan zich voorbij gaan. Op Instagram plaatst Nicolette een foto waarop zij en haar man in hun Halloween kostuum te zien zijn. “Verder zijn we een heel normaal stel hoor”, grapt ze.

View this post on Instagram A post shared by Nicolette van Dam (@nicolettevandam1) on Oct 26, 2019 at 11:53am PDT

Bron: Instagram. Beeld: iStock