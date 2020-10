De leukste Halloweenoutfits van de royals op een rijtje

Eentje uit de (hele) oude doos: hertogin Kate Middleton droeg in 2008 dit fantastische discopak met glitters.

9/40 Photos Of Meghan And Kate Before They Were #Royals – Kate Middleton, 2008 – These photos snapped at the Day-Glo Midnight Roller Disco fundraiser might be our favorite. A duchess rocking shorts and sequins? Unheard of. #KateMiddleton #duchessofcambridge pic.twitter.com/SqGCikL55t

— Prince George (@PrinceHRHGeorge) June 25, 2018