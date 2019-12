Kippenvel: handbalsters compleet uit hun dak na bereiken halve finales WK

De Nederlandse handbalsters hebben woensdag definitief de halve finales van het WK in Japan bereikt. Die plaatsing hing nog af van de wedstrijd Noorwegen-Duitsland, die de vrouwen in spanning keken in hun hotel.

De handbalsters wonnen zelf al van Zuid-Korea, maar de wedstrijd Noorwegen-Duitsland moest uitwijzen of ze zich bij de laatste 4 landen hadden geplaatst.

Ontlading

In een video van de NOS is te zien dat de meiden met z’n allen in het hotel naar deze wedstrijd keken. Ze durfden tegen het einde van de partij bijna niet meer te kijken en de ontlading was dan ook groot toen bleek dat ze de halve finales inderdaad hebben gehaald:

Beeld: ANP