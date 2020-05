Zo vouw je je handdoeken op als Marie Kondo

Wie kent haar niet: opruimgoeroe Marie Kondo. Hadden we allemaal maar zo’n passie voor opruimen als deze vrouw, dan zag het leven er toch een stuk netter uit.

De liefde voor opruimen heb je misschien niet met haar gemeen, maar je kunt nu wel iets anders met haar delen: een georganiseerd handdoekenrek.

Vouwtechniek

Als je Tidying up with Marie Kondo op Netflix hebt gezien, dan weet je dat Marie een eigen opvouwtechniek heeft. In de serie zie je haar deze techniek vooral in de kledingkasten van haar klanten toepassen. Maar je kunt dit ook eenvoudig met je handdoeken doen. Zo blijven je handdoeken rechtop staan in je lade, kast of op je handdoekenrek. Dit oogt een stuk minder rommelig dan wanneer je ze op een grote stapel gooit.

5 stappen

1. Vouw eerst een rechthoek van je handdoek.

2. Vouw de handdoek nogmaals zodat het een kleinere rechthoek is.

3. Vouw je handdoek nu in drieën.

4. Probeer je handdoek rechtop te zetten.

5. Zet de handdoeken naast elkaar in de kast of lade.

Onze opruimvlogger Camila weet ook nog wel een maniertje:

Bron: Roomed. Beeld: iStock