Waarom iedereen het over de 'handdruk' van Donald en Melania Trump heeft

Melania Trump introduceert tijdens een officieel evenement haar man.

Het gebeurde op de luchtmachtbasis waar het regeringsvliegtuig van de Amerikaanse president staat; de Air Force One.

Kortaf

Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks, waardoor de beelden van het moment de wereld over gaan. Nadat Melania zegt dat ‘haar man, de president van de Verenigde Staten’ op het podium komt, geeft hij haar koeltjes een hand. Hij bedankt haar enkel met een handdruk. Daarna zegt hij tegen haar waar ze mag gaan zitten. Verder krijgt ze geen kus of knuffel van haar man en blijft het een vrij ‘zakelijk’ moment.

Op Twitter zijn mensen nogal verbaasd om het tafereel en vragen velen zich af ‘of er nog wel sprake is van liefde’.

Dit zijn de beelden:

And in the land of the super weird, watch as #Trump shakes his wife’s hand after her Stepford intro of him yesterday https://t.co/EWjZz2FGKw

