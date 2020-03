Waarom koningin Máxima twéé handschoenen in Indonesië draagt

Koningin Máxima draagt tijdens werkbezoeken dikwijls niet twee maar slechts één handschoentje. Dat is niets nieuws. Maar tijdens haar werkbezoek aan Indonesië deze week wordt ze plots met twéé handschoenen op de foto gezet. En dat is niet zomaar, blijkt.

Koningin Máxima en koning Willem-Alexander zijn sinds dinsdag op staatsbezoek in Indonesië. Ze blijven er tot en met donderdag, waarna ze weer richting Nederland komen.

Advertentie

Stijlicoon

Koningin Máxima ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Bij ieder werkbezoek of ander publiek optreden schittert ze in de mooiste kleding, voorzien van unieke accessoires. Niet alleen deinst ze nooit terug voor grote oorringen of in het oog springende schoenen, ook draagt ze vaak opvallende hoeden in felle kleuren. Om over haar stijlvolle handschoentje maar te zwijgen.