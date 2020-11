Hanin (17) brengt juryleden tot tranen in eerste aflevering ‘The Voice’

Het nieuwe seizoen van ‘The Voice of Holland’ is met een knal van start gegaan. De 17-jarige Hanin weet met haar verhaal én stem de harten van de kijkers en juryleden te veroveren.

Op Twitter stromen de positieve reacties op haar optreden dan ook in rap tempo binnen.

Indrukwekkend verhaal

Eigenlijk al voordat ze überhaupt heeft opgetreden, weet Hanin een gevoelige snaar bij de kijkers thuis te raken. Het 17-jarige meisje vertelt dat ze drie jaar geleden is ‘gevlucht voor slechte mensen uit Syrië’ en dat ze ontzettend blij is dat ze nu in Nederland kan wonen. “Gelukkig zijn we hier. We woonden in een asielzoekerscentrum en verblijven nu, in afwachting van een verblijfsvergunning, in een tijdelijk huis.” Hanin kiest uiteindelijk voor het nummer ‘Let it be’. “Er is een stukje in het lied: ‘When I found myself in times of trouble, Mother Mary comes to me,’” zo vertelt ze, ‘en ik vind dat stuk heel bijzonder, want ik voel dat ook zo.”