‘TVOH’-ster Hanin luidt noodkreet: “Wie helpt ons aan papieren uit Venezuela?”

In het afgelopen seizoen van TVOH veroverde de destijds 17-jarige Hanin de harten van alle kijkers. Zowel met haar stem als met haar indrukwekkende verhaal. Eerder deelde winnaar Dani al verdrietig nieuws over zijn maatje: de kans is namelijk groot dat Hanin het land wordt uitgezet. Vrijdag laat de zangeres zelf van zich horen.

Op Radio 1 deelt ze aan tafel bij Patrick Lodiers haar verhaal en roept ze luisteraars op om hulp.

Inmiddels is Hanin 18 geworden en timmert ze flink aan de weg. Zo mag ze optreden tijdens het jaarlijkse 5 mei-concert, samen met artiesten als André van Duin en Claudia de Breij. En ze komt binnenkort met nieuwe muziek. “Wat er allemaal gebeurt, is te gek”, laat een dankbare Hanin in de uitzending weten. Maar ondertussen hangt er een grote donderwolk boven Hanin en haar familie. Hun eerste aanvraag voor een verblijfsvergunning is onlangs namelijk afgewezen.

Gevlucht uit Syrië

Hanin werd geboren in Syrië. Daar kreeg haar vader problemen met de overheid en is hij een paar keer opgepakt en mishandeld, vertelt de zangeres aan Patrick Lodiers. Samen met haar familie vluchtte ze naar Venezuela, maar al snel werd het ook daar onrustig en onveilig. Ze vlogen terug naar Syrië, onder meer omdat haar broertje vanwege hartproblemen medische hulp nodig had. Zo’n vier jaar geleden kwam het gezin in Nederland terecht.

Dat het gezin niet in één keer naar Nederland is gevlucht, maakt de situatie behoorlijk ingewikkeld. Wat ook niet helpt, is het feit dat de familie niet helemaal volledig en eerlijk is geweest. Op advies van een advocaat hebben ze eerder hun verblijf in Venezuela verzwegen. “En daar hebben we spijt van”, aldus Hanin.

Wachten op nieuws

Momenteel verblijft de tiener – die alle stoelen liet draaien met haar auditie bij TVOH – in een asielzoekerscentrum in Ter Apel, in afwachting van haar tweede asielaanvraag. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wil dat de familie van Hanin bewijst dat ze geen verblijfsstatus hebben in Venezuela. Want als ze dat wel hebben, zouden ze in het Zuid-Amerikaanse land opgangen moeten worden. Ondanks het feit dat het daar helemaal niet veilig is…

De familie is al lang bezig om een officiële verklaring van de Venezolaanse overheid te krijgen. “Maar dat is erg moeilijk. We hebben het via advocaten en de ambassade geprobeerd, maar het lukt niet”, vertelt Hanin. In het radioprogramma roept ze dan ook om hulp. “Het zou fantastisch zijn als Nederland wil nadenken wie er connecties heeft in Venezuela, zodat die papieren op tafel komen. Dan kunnen we aantonen dat we geen verblijfstatus hebben in Venezuela”, besluit ze.

Bron: De Nieuws BV. Beeld: Screenshot RTL