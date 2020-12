Hanna Verboom in verwachting van haar tweede kindje

Leuk babynieuws voor Hanna Verboom en haar man Ralf: het koppel is namelijk in verwachting van hun tweede kindje. Op Instagram deelt de actrice het heugelijke nieuws door middel van een aandoenlijke foto.

Op de foto is te zien hoe Hanna een hand over haar bollende buik legt terwijl ze haar dochtertje op schoot heeft. “Sari en ik hebben een klein geheimpje…”, zo schrijft ze erbij.

Advertentie

Carrière Hanna Verboom

Actrice Hanna Verboom, die onder andere bekend is van rollen in films als ‘Snowfever’, ‘Deuce Bigalow: European Gigolo’ en series als ‘Feuten’ en ‘De Co-assistent’ is inmiddels al zo’n twee jaar samen met Ralf Roex. Vorig jaar stapte het tweetal nog in het geheim in het huwelijksbootje. In dat jaar kregen ze ook hun dochtertje Sara en binnenkort komt er dus nog een baby’tje aan!