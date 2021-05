Hanneke Mijnster (aanstormend 40’er) leest, praat en schrijft het liefst over de liefde. Co-oudert vol overtuiging en vindt cola bij de lunch helemaal niet gek. Ze woont vlak bij de kust en zoekt al jaren een hobby.

Lieve Leontine,

Meestal heb ik een hekel aan columns die zo beginnen. Schijnlief en een tikkeltje betweterig. Toch doe ik het. Er moet me namelijk iets van het hart. Kan ik je dan niet gewoon een DM sturen op Insta? Kan zeker. Maar deze boodschap komt het beste tot zijn recht in het podium dat Marco je nu al geeft. Vandaar mijn open brief.

Ik schrijf je over Marco. Met een glanzende snoet zat hij bij radio 538, om zijn nieuwe plaat te pluggen. En natuurlijk, natúúrlijk, vroeg DJ Frank Dane even naar de huidige stand met jou. “Leontine en ik zijn weer aan het daten“, glunderde hij. “We laten de vorm los, maar mijn hart is bezet.” De Nederlandse media smulden ervan en hier en daar werd er zelfs een pushbericht aan gewijd.

Hoe is dat voor jou, Leontine? Dat je man van weleer daar zo open over vertelt? Ik zal je zeggen dat ik dus een beetje met je te doen heb. Eerlijk gezegd werd ik nogal boos van dat fragment.

Twee jaar geleden wist namelijk het hele land van Iris. Precies tijdens de release van zijn nummer Lippenstift. Ongemakkelijk. Pijnlijk. En jij toonde je brede rug en je veerkracht. Jullie waren er sterker uitgekomen, zei je. Hulde, want ontrouw is vreselijk pijnlijk. Laat staan als het hele land weet met wie.

Niet veel later doken er links en rechts nog wat side chicks op, die allemaal wat bedrog gedroomd hadden met jouw man.

Er volgde een zee aan uitleg. Jeetje ja, hij had het ook zwaar. Met zijn faillissement. Met zijn stempel van ideale schoonzoon en de bijbehorende druk. Met jullie fantastische gezin. Alles wat hij aanraakte veranderde in Rood en blijkbaar kon hij het niet allemaal in zijn eentje bijbenen. En dus ook niet samen.

Jij empowerde en koos voor je eigen geluk. Zo moedig van je! Blijven na ontrouw is moedig, vertrekken ook. Na 22 jaar werd een scheiding dan toch de waarheid en kroop Marco gebroken terug onder moeders vleugels. En opnieuw maakte jij er het beste van.

En nu zijn jullie dus aan het daten. Hoe mooi en groot is jouw hart, dat je dat kunt. Maar weet je waar de pijn zit Leontine? In Marco’s publiekelijke charme-offensief.

Al weken voert de man die je ooit blind vertrouwde een vals bescheiden terugwincampagne via social media. Bij ieder liedje en iedere post laat Marco weten dat hij nog steeds van je houdt. Dat je de liefste moeder bent en voor altijd de vrouw van zijn leven bent. Op het eerste gevoel heerlijk natuurlijk, die warme woorden. Want liefde, want jullie gezin, want die goede ouwe tijd. Maar is dit wel liefde?

Hiermee zet hij je meteen schaakmat Leontine. Want doordat hij al weken publiekelijk smeekt om jouw genade, kan je bijna niet anders dan toegeven. De ideale schoonzoon zegt sorry voor de misstappen met mooie verklaringen. De vader van je kinderen zegt op nationale radio dat zijn hart voor altijd door jou bezet is. Dat is niet vrij. Dat is niet zonder vorm. Dat is een claim van elastiek. Want als jullie nú geen koppel meer worden, wie heeft het dan gedaan?

Beeld: privé.