Hanneke doet met een vriendin een challenge: “Wees niet zo’n wijf”

Hanneke Mijnster (aanstormend veertiger) leest, praat en schrijft het liefst over liefde. Co-oudert vol overtuiging en vindt cola bij de lunch helemaal niet gek. Ze woont vlak bij de kust en zoekt al jaren een hobby. Op dit moment is het hardlopen. Ze is single en mist de liefde enorm.

Mijn vriendin E. en ik doen een challenge. Niks met emmertjes vol ijs, planken tot je erbij neervalt of onaardse rekensommen oplossen, hoor. Nee, we kijken wel uit. Wij doen een challenge die véél moeilijker is. We doen de ‘Dank je.’ challenge. Ja, dat is met punt. Juist zelfs, want die punt is essentieel. Met die punt snoer je namelijk je eigen mond.

Dat zit zo. We willen niet meer zo’n wijf zijn. Je weet wel, dat je elk compliment in no time laat inzakken als een lavacake. Een leuke jurk is ‘ach joh, een Hema’tje’, met een mooie opdracht ‘heb je gewoon geluk gehad’ en als je kinderen een beetje fijn uit de verf zijn gekomen, haasten we ons om eraan toe te voegen ‘als ze slapen, ja!’ Waarom? Stop daarmee. Dus dat doen we, E. en ik. Proberen we.