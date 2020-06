Hanneke lijdt aan zweetschaamte: “Mooie meisjes scheten niet en zweten niet”

Hanneke Mijnster (aanstormend veertiger) leest, praat en schrijft het liefst over liefde. Co-oudert vol overtuiging en vindt cola bij de lunch helemaal niet gek. Ze woont vlak bij de kust en zoekt al jaren een hobby. Op dit moment is het hardlopen. Ze is single en mist de liefde enorm.

Parels op het strand. Niet van die mooie oesterbaby’s in de kustlijn, maar een hele rij glinsterbolletjes op mijn bovenlip. Ik wandel met vriendin M. de zonsondergang tegemoet. Een hartstikke romantisch tafereel, als ik niet iedere 5 minuten de ruitenwisser zou doen. Die gaat zo: handen aan weerszijden van de neus en dan tegelijkertijd, in 1 vloeiende veeg naar het oor. Onderweg zeem ik de zonnedamp van mijn snoet. Het moet er een beetje uitzien als tienerjongens met lang haar: ook zij vegen behendig om de paar minuten die lok weer achter hun oor.

Advertentie

Maar goed. De ruitenwisser dus. Door die veelvuldige wangenstreel lijkt het net alsof ik een zenuwtrekje heb. Ik zie vriendin M. kijken, maar lief als ze is zegt ze niks. Blijkbaar lijd ik toch aan zweetangst. Of zweetschaamte. Mooie meisjes scheten niet en zweten niet. Ja, oké, als ik een rondje polder ren is het logisch dat ik terugkom als een lucifer. Maar zo, in avondtoilet op het strand, moet het vlekkeloos zijn.

De realiteit is natuurlijk anders. Juist sinds ik 3 keer in de week hardloop, openen de sluizen binnen 3 minuten. Ook tijdens een korte wandeling of een ferme zonnestraal. En dus verberg ik mijn kobaltblauwe shirt (toegegeven, niet de slimste keuze in natte-oksel-mode) keurig onder mijn jasje. Extra heet, lekker joh.

Ben ik de enige die hier zo’n punt van maakt of zijn er meer wiswijffies? Een rondje googelen laat me weten dat vooral goed getrainde sporters extra snel en extra veel zweten. Nu ben ik best trots op mijn 3 rondjes in de week, maar superfit wil ik het nog niet noemen. Ik tors bovendien wat extra Hanneke mee op de heupen en dat draagt ongetwijfeld bij aan het parelpercentage.

“I used to cry, but now I sweat” schreef Adele onlangs op Instagram. Ze viel gigantisch af, en ik vraag me af of zij ook de ruitenwisser doet. Blijkbaar lijdt zij niet aan zweetschaamte, maar is ze er juist trots op.

Ondertussen denk ik nog even terug aan de zwoele zomeravond gisteren, waarin vriendin M. en ik genoten van het uitzicht en onze fijne gesprekken. Ze vertelde over de overgang, dat die op haar 45e begonnen was en hoeveel last ze er soms van had. Het zweet breekt me uit als ik daaraan denk. En dan moeten die opvliegers nog beginnen.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Tekst: Hanneke Mijnster. Beeld: privébezit