Hanneke uit Heel Holland Bakt heeft grootse plannen over de grens

De liefde voor het bakken is voor Hanneke Borkent dankzij Heel Holland Bakt alleen maar groter geworden. De halvefinalist van het populaire programma heeft zelfs plannen om haar creaties over de grens te gaan verkopen.

Hanneke en haar vriend Gerben hebben namelijk serieuze plannen om naar Australië te emigreren. Dat vertelt ze in een interview met het AD.

Advertentie

Stroopwafels

De hobbybakster is daar vorig jaar samen met Gerben op vakantie geweest. “We waren enorm onder de indruk”, vertelt ze. “Wat een mooi land. We gaan dit jaar weer voor een langere periode om te kijken wat de mogelijkheden zijn om ons er te vestigen.” Echt definitieve plannen voor wat ze daar precies willen gaan doen, zijn er nog niet. Maar bakken blijft ze uiteraard ook in Australië doen. “Misschien wel stroopwafels bakken om te verkopen. Ik zie wel.”

Iedere dag

De liefde voor het bakken heeft Hanneke van haar moeder. “Als kind wilde ik mijn moeder al graag helpen bij het bakken. En dan ging het me eerlijk gezegd meer om het uitlikken van de beslagkom, dan om het uiteindelijke resultaat”, geeft ze toe. Later als volwassene is ze het bakken weer op gaan pakken en maakte ze stappen naar hoger niveau. Dankzij Heel Holland Bakt is bij Hanneke de liefde voor het bakken alleen maar gegroeid. Ze bakt tegenwoordig zo goed als iedere dag en dan het liefste appeltaart. “Altijd lekker en je kunt hem snel eten, want warm.”

Wie weet kunnen de Australiërs dus binnenkort genieten van al het lekkers dat Hanneke bakt, mochten de plannen om naar Australië te emigreren echt doorgaan.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: Omroep MAX