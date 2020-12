Hanneke: “Nu moest ik dus wel iets zeggen, en wilde ik dat ook”

Hanneke Mijnster (aanstormend 40’er) leest, praat en schrijft het liefst over liefde. Co-oudert vol overtuiging en vindt cola bij de lunch helemaal niet gek. Ze woont vlak bij de kust en zoekt al jaren een hobby.

Feestdagen vieren we samen. De kinderen, de ex en ik (we tellen onszelf nog steeds al huishouden, maar dan met twee huizen). En opa en oma, deze kerst. Cadeautjes vlogen, tranen vielen, er was de hangop van zijn oma. Maar vooral: de harde kern was compleet. Gelukkig.

Toen we vijf jaar geleden uit elkaar gingen, was dat pijnlijk, maar niet lelijk. We riepen prematuur wat regels over toekomstige partners en daarna hadden we het nooit meer over de liefde na onze liefde. Tot deze zomer, toen ik meteen na de eerste ontmoeting met mijn dame-du-date aanvoelde dat het wel eens verkering zou kunnen worden.

Over eerdere rakkers heb ik nooit met een woord gerept, laat staan over die lesbische lente. Het was een gebied dat we allebei angstvallig vermeden, ook al bespraken we verder bijna alles. Al sinds de eerste week uit huis, drinken we elke week wel een kop koffie samen en ook voor het delen van feest en leed weten we elkaar nog steeds te vinden. Maar nu moest ik dus wel iets zeggen, en wilde ik dat ook. De deal was ooit dat we eerst elkaar op de hoogte zouden brengen, onze nieuwe partner aan elkaar zouden voorstellen en dan pas aan de kinderen. Inmiddels is die middelste schakel er wel tussenuit gehaald, want dat voelt nu toch wel gek. Hij stelde hier en daar een vraag en ik merkte hoe het fijne daarvan de ongemakkelijkheid overheerste. Uiteindelijk zei hij: ‘Ik vind het geloof ik wel fijn dat het een vrouw is. Dan heb ik je in ieder geval niet aan een stoere man verloren.’