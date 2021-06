Hanneke Mijnster leest, praat en schrijft het liefst over de liefde. Co-oudert vol overtuiging en vindt cola bij de lunch helemaal niet gek. Ze woont vlak bij de kust en zoekt al jaren een hobby.

Eindelijk. Eindelijk staat de clitoris in volle glorie in het biologieboek, schreef RTL Nieuws dit weekend. Compleet met illustratie, die me nog best wat verrassende inzichten gaf. Vijfentwintig jaar na dato kom ik erachter dat ik bijzonder veel plezier beleef aan een geknakt kaboutermutsje, dat wijdbeens de gevoelige zwellichamen bij elkaar duwt. Is toch leuk.

Datzelfde weekend tuimelen boze witte mannen op Twitter over elkaar heen en spuwen dat ‘onschuldige kinderen’ niet met dit soort gorigheid geconfronteerd hoeven worden. Dat het ‘woke’ hysterie is. Dat de clitoris geen essentiële functie heeft in voortplanting en daarom onder seksualiteit valt en niet in de onderbouw thuishoort. Man man man. Het doet me denken aan de ophef over Dokter Corrie bij Schooltv een paar jaar geleden en recent nog, met het programma Gewoon Bloot. Je houdt sex echt niet uit tienerhoofden door het weg te stoppen. Zodra de eerste hormoon bezit neemt van jouw ooit onbeschreven blad, is sex overal. En vooral heel dichtbij. Een scene vanaf mijn bank, vorig weekend:

“Ik weet wat beffen is!” roept Guus. “Daar heeft Melle het altijd over.”

“Heb jij een vibrator?” vraagt Freek vervolgens aan mij.

“Geile gasten!” roept het vriendje dat die avond blijft logeren.

“Altijd als we juf Tessa hebben, hangt ze haar borsten op mijn tafeltje,” gaat Freek verder. “Je kunt duidelijk zien dat ze nooit een bh draagt.”

“Hoe dan?” vraag ik met gezonde interesse.

“Ik wil ook een keer juf Tessa!” roept het vriendje ondertussen.

“Nou, ze hangen er zo hobbelig bij. Eén keer zag ik zelfs haar tepel. Bij juf Kirsty zie je dat echt niet hoor, daar is alles strak.”

Bijna geen tieten

“Dat is bij juf Marieke echt niet hoor”, weet Guus. “Want die heeft bijna geen tieten.”

“Wel!” roept het vriendje. “Alleen een beetje platte.”

Het is pas kwart over zeven en het Songfestival moet nog beginnen.

“Wat een opgespoten troep!” roept het vriendje naar de zangeressen uit het Oostblok.

“Gatver wat een sletterige wijven!” roept Guus.

Mijn gezelschap is 12, 11 en 10 en ik verslik me spontaan in mijn sterrenmix van dit taalgebruik. De bronnen in deze scene? Vriendjes, het Songfestival en de juf. Niet haar woorden, niet haar boeken, maar zijzelf.

Goede minnaars

Nu was het me al eerder opgevallen dat de testosteron tot wasdom komt bij mijn jongens. Sex is niet langer vies, maar grappig en raar en vooral ook spannend. En met hun ontluikende seksualiteit groeit ook de Aletta Jacobs in mij. Waar zij streed voor hoger onderwijs voor vrouwen, voel ik me vooral verantwoordelijk om goede minnaars af te leveren aan hun toekomstige liefjes. Dan helpt het wel, als je weet dat de clitoris niet alleen een knopje is, maar een soort wijde stemvork.

Want laten we wel wezen. De porno vliegt ze om de oren op alle schermpjes die zij inmiddels bezitten en aan het Songfestivalcommentaar te merken weten ze zes keer zoveel als ikzelf op die leeftijd. De eerste keer dat mijn Engelse vakantievriendje zijn vingers in mijn bikinibroekje duwde, ik was 14, dacht ik dat hij zich een zwembroek vergiste. Géén idee wat hij kwam doen. Het is mijn missie om mijn jongens te leren dat sex tweerichtingsverkeer is, en dus heb ik me voorgenomen om alles te zeggen.

Vol walging

Met de columns van Joy Delima in mijn achterhoofd (om de week op zaterdag in Volkskrant Magazine, leestip!) druk ik de jongens nog maar eens op het hart dat een vrouw echt niet zomaar klaarkomt van een piemel. Dat sex echt niet alleen voor het maken van baby’s is en dat juist de hand en spandiensten het zo de moeite waard maken. Ze kijken me met grote ogen, en misschien ook wel vol walging, aan. Ze lachen wat, en denken veel.

Een paar dagen later, ik trek net de vuilniszak uit de emmer en hang mijn volle gewicht erop om ‘m toch dicht te kunnen knopen, komt Guus achter me staan. “Is pijpen eigenlijk lekker voor een vrouw?” Ik veer op. Trots wil ik mijn knappe jongen aankijken, maar realiseer me de waarde van de terloopsheid en zeg: “Als je echt verliefd bent op de man wel. En als hij zich goed gewassen heeft.” Ik blijf natuurlijk toch een moeder.

“Gelukkig hoef jij dat nu nooit meer te doen he mama.”

“Gelukkig heb ik nog steeds sex jongen.”

“Hoe zo? Twee vrouwen kunnen toch niet neuken?”

“Jij weet toch zo goed wat beffen is?”

“GATVER! Ik ga nu naar buiten!”

Die biologieles wordt een hit straks, dat weet ik zeker.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!