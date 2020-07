Hanneke heeft een oudergesprek en steekt er zelf ook wat van op

Hanneke Mijnster (aanstormend veertiger) leest, praat en schrijft het liefst over liefde. Co-oudert vol overtuiging en vindt cola bij de lunch helemaal niet gek. Ze woont vlak bij de kust en zoekt al jaren een hobby. Op dit moment is het hardlopen. Ze is single en mist de liefde enorm. Voor Libelle.nl schrijft ze columns.

“Mama? Mag ik je nog één ding over Fortnite vertellen?”

Elf is-ie. Guus. Creatief. Slungel-in-wording. En uiterst grappig. Deze vraag is na ‘mag ik een snoepje’ zijn lievelingsvraag. Of beter, zijn lievelingsonderwerp. Met één oog kijk ik weleens mee als hij gamet, maar het interesseert me zó weinig dat ik nog liever een was wegvouw dan dat ik toekijk hoe een dansend robottype een gebouw aan flarden schiet.

“Snel dan,” zeg ik, “want we hebben zo tien-minuten-gesprek met jouw juf.”

“Oh ja. Dat was ik vergeten.”

“Dat weet ik schatje, maar ik niet.”

Kinderen die een verhaal vertellen zijn als een drol die niet wil plonsen. Je blijft geduldig wachten, maar de druk neemt razendsnel toe.

“Ik heb nu dus een hele coole skin en – prrrr. bliep. zoem. ratel ratel. Tuut – en een BattlePas – tuuuuut tuuut. zoem. Ruis – zaterdag een event met – Piep piep zzzzzzz – Mogen we dat zien?”

Snel, een luistersignaal. Dus ik vraag hoe laat dat event dan is. Al weten we allebei dat kijken toch wel mag.

Tudututududu

Daar Teamt de juf.

We bespreken zijn rapport, dat hij zo’n lieve en sociale jongen is, en hoe moeilijk concentreren soms is voor Guus. Het lijdend voorwerp trekt ondertussen met één hand zijn atletiekschoenen aan. Met de andere knijpt hij net zo lang op de hoekjes van het op tafel slingerende witte broodzaksluitclipje (drie keer woordwaarde!) tot het breek.

“Herken je dat Guus?” vraagt juf.

“Ehhh, best.”

“Wat viel je op aan wat ik had opgeschreven?”

“Dat weet ik niet meer.”

Zijn aandacht vliegt alweer naar het witte clipje. Inmiddels gevierendeeld. Ik zie een trotse blik in zijn ogen. De rechterschoen moet nog gezocht.

Terwijl hij dat doet, klets ik nog even verder met de juf, over begrijpend lezen, redactiesommencurves en aan te wenden hulptroepen voor die focus. Misschien volgend jaar een ander plekje in de klas? Of toch eens testen op ADHD? Ik mag wel bellen met de moeder van die en die. “Hij gaat nu als een speer op school,” moedigt juf aan. Ik kijk naast me. De witte stukjes clip gaan inmiddels ook als een speer via Guus’ hand schieten ze in de beker van zijn broer.

Met de beste wensen en hartelijke bedankjes nemen we afscheid van groep 7 en elkaar.

“En toen had ik hem dus bijna gekilled,” ratelt Guus verder, zijn rechterveter semistrikkend. “En hij was echt heel dom, want – zoooommmmm. tuuut. pfff ratel – opeens geleaved – ffffffff tuuut druk druk – dus ja. Snap je?”

Ja. Nu snap ik precies hoe die jongen zich op school moet voelen. Lang leve de zomervakantie!