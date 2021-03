Hanneke: “Maar met al dat gedate kwam ook het leed”

Hanneke Mijnster (aanstormend 40’er) leest, praat en schrijft het liefst over liefde. Co-oudert vol overtuiging en vindt cola bij de lunch helemaal niet gek. Ze woont vlak bij de kust en zoekt al jaren een hobby.

Gisteren werd ik door een reeks mooie woorden weer even terug geslingerd in de tijd. Linda Duijts deed in Het Parool een oproep voor de zichtbaarheid van singles. Want hoewel ruim 3 miljoen mensen alleen wonen, wordt dat toch als rariteit gezien. Of als uitzondering.

Waarheid

Voor veel mensen is single zijn een tijdelijke toestand. Dat was het voor mij ook, al duurde het bijna vijf jaar. Als ik dat van tevoren had geweten, had ik wel wat anders naar mijn staat van zijn gekeken. Althans, dat hoop ik. Het raakt me hoe mooi Linda berust in haar singlestatus. Geen wachthokje, maar een gekozen waarheid. Ik merk hoe sterk ik dat vind. Zelf vond ik mijn burgerlijke staat destijds een stuk minder krachtig, terwijl je als single toch een behoorlijk dikke huid moet hebben. Zeker als je date.

Stelletjesleven

Inmiddels ben ik acht maanden in vrolijke verkering, maar daarvoor was ik toch een kerst of vier single. In het begin vond ik het een verádeming om alles zelf te beslissen, elke avond te koken waar ik zin in had en geen zondagen meer bij schoonouders te slijten. En dat daten was ook wel een welkom wild avontuur na vijftien jaar stelletjesleven. Zo vond ik mezelf ineens in de armen van een romantische kunstenaar uit Berlijn en een goedlachse restauranteigenaar die puntje bij paaltje alleen op maandagavond wat tijd voor me had. Ik zag het allemaal niet rijmen met mijn leven en datete vrolijk verder. In de ban van het avontuur sprak ik zelfs een keer met een mede-Haarlemmer af in Antwerpen voor een eerste date. Meteen een roadtrip en een weekendje weg. Had ik voor geen goud willen missen allemaal.