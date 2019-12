Hanneke (55) plaatst oproep op Twitter en gaat viraal: ze wil een man met kerst

Na wat tegenvallende ervaringen op datingsites, gooit Hanneke (55) uit Amersfoort het dit weekend over een heel andere boeg. In een impulsieve bui plaatst ze zaterdagmorgen een oproepje op Twitter; ‘vlotte en interessante man voor kerst gezocht’.

Met succes…

Advertentie

833 retweets

Terwijl Hanneke de trein pakt naar vrienden, gaat haar tweet viraal. Een paar uur later heeft ze al tientallen reacties binnen. Inmiddels is haar bericht 1,5 duizend keer geliked, 833 keer geretweet en heeft ze al meer dan 120 reacties binnen. En dat terwijl ze zelf maar zo’n schamele 350 volgers heeft.

Wat voor tweet plaatste Hanneke dan precies? Nou, deze dus:

Ik (55) zoek nog een vlotte en interessante vrijgezelle man om samen het Kerstdiner voor eerste Kerstdag mee te maken en op te eten. 😃 🎄 🌹 🥂 #dtv — Hanneke Janzen (@HannekeJanzen) November 30, 2019

All I want for Christmas

Een noodkreet? Nee hoor, zielig is Hanneke allerminst en ze is ook geen verstokte vrijgezel. “Ik leef een heerlijk leven”, vertelt ze het AD. “Ik heb hartstikke leuke kinderen, een goed lopend co-ouderschap met mijn ex en heb een prima draaiend bedrijf.” Alleen een leuke vent, die mist Hanneke wel. Want ‘naar je familie kun je immers ook op Tweede Kerstdag of met Oud en Nieuw’. Zo is het, Hanneke.