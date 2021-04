Hanneke: “Zo vrij als ik ooit bij de mannen was, zo voorzichtig was ik nu”

Hanneke Mijnster (aanstormend 40’er) leest, praat en schrijft het liefst over liefde. Ze co-oudert vol overtuiging en zoekt al jaren een hobby. Deze week schrijft ze over sex.

Ooit was ik ook zo’n vrouw. Zo’n laffe hap die al om 22.15 uur naar bed ging om de trage aanhaal over de rug te voorkomen. Want na een jaar of zes settelen wist ik maar al te goed wat die aai betekende: hij wil sex. En ik wilde ruimte voor mezelf. Slapen. Geen polonaise aan mijn lijf en al helemaal geen dijenkletsers. En toen was ik dus nog niet eens dertig. Ik lachte erover met collega’s en we deelden zelfs tips met elkaar hoe je die nachtelijke prikstok in je rug het beste de baas kon. ‘Doe of je slaapt!’ riep de een. ‘Blijf net zo lang douchen tot hij slaapt,’ riep de ander. ‘Ik trek gewoon een onesie tot mijn nek op,’ tipte zelfs iemand. Zo jammer.

Vlinderfase

Want laten we wel wezen, trucjes en uitvluchten zijn voor niemand leuk. Terugkijkend realiseer ik me dat ik nooit eerder zoveel sex heb gehad als sinds mijn scheiding. En er vooral ook nooit eerder zo van heb genoten. Niet dat ik bij iedere date mezelf meteen cadeau deed, maar in de relaties die volgden stond lijfelijk genot telkens hoog op de agenda. Logisch, zul je denken. Vlinderfase en alles. Maar zo simpel is het niet. Ik maakte het vooral ook belangrijk. Sex is niet alleen lekker, het werkt ook nog eens heerlijk verbindend. En hoe beter je weet wat je graag wil, hoe meer je ervan geniet. De keren dat ik in de afgelopen vijf jaar heb gedacht: joh, kan dat óók? zijn niet op één hand te tellen. Duwen. Trekken. Roeren. Happen. Komt u maar.