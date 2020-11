Hanneke: “Toch willen wij allebei van binnenuit vertrouwen in onze verkering”

Hanneke Mijnster (aanstormend 40’er) leest, praat en schrijft het liefst over liefde. Co-oudert vol overtuiging en vindt cola bij de lunch helemaal niet gek. Ze woont vlak bij de kust en zoekt al jaren een hobby. Op dit moment is het hardlopen. Ze heeft prille verkering en dat is leuk en spannend tegelijk.

Advertentie

Alchoholvrije maand

In het prille begin van ons samenzijn daagde mijn verkering me uit. ‘We gaan de hele maand september geen druppel alcohol drinken,’ opperde ze. Eitje, dacht ik. Ik ben zo iemand die alleen een wijntje meedoet voor de gezelligheid, maar bij gebrek aan visite regelmatig halfvolle flessen staat leeg te gooien in de gootsteen, omdat het anders zo’n gesjouw is naar de glasbak. Dus, op 31 augustus dronken we in Zwolle samen ons laatste biertje en daarmee was sectember officieel begonnen.

Op één bloedhete nazomerzondag na, was het prima te doen. En die dag maakten we er met een nul-punt-nul op het strand ook zeker een gezellige middag van. Verder was het liters spa en kannen thee wat de klok sloeg. En colaatjes natuurlijk. En iedere week trots zeggen hoe goed het ging.

Want laten we wel wezen, die hele challenge ging natuurlijk helemaal niet om de drank. Neen. Sectember was een proeve van bekwaamheid en vertrouwen, tussen twee aftastende vrouwen. Wie zou er als eerste ‘ach fuck it!’ roepen en daarmee een elastische ruggengraat in de rest van de relatie toegeven?