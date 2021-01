Hanneke Mijnster (aanstormend 40’er) leest, praat en schrijft het liefst over de liefde. Co-oudert vol overtuiging en vindt cola bij de lunch helemaal niet gek. Ze woont vlak bij de kust en zoekt al jaren een hobby.

Sinds half december zwerven we op straat. ‘We’ is in dit geval mijn personal trainer en ik. Steeds vaker zoeken we ons heil onder een brug, nadat we eens in het park omsingeld waren door 10 nieuwsgierige snotneuzen die nog nooit een bokshandschoen hadden gezien. Die pottenkijkers brachten vooral de coach van de leg en dus was de week erop de dreigende regen een goed excuus om een plekje aan de rand van de stad te zoeken.

Vluchtend voor gure wind nemen we de gure types aldaar op de koop toe. De sportscholen zijn gesloten, maar dat weerhoudt Justen ‘met een e’ en mij er dus geenszins van om elke week een stevig potje te boksen. In de praktijk betekent dat zweet en een rood hoofd aan mijn kant en spierwitte vingers van de kou bij mijn sportieve tegenstander. ‘Je gaat echt vooruit op kracht’ weet hij er ook nog uit te persen. En dat helpt, want door zijn steevaste aanmoediging worden mijn stoten iedere week harder en mijn kicks steeds hoger.

Geen kind te bekennen

Inmiddels blijk ik niet de enige die buikspieren traint in een parkeervak. Week na week komen er meer matjesrollers bij met een persoonlijke peptalker in hun kielzog. Allemaal staan we, verscholen tussen beton en graffiti, te ploeteren bij een graad of 4 achter de al even zo troosteloze Ikea. Geen kind te bekennen hier gelukkig. Hoewel, trainen we na een uur of 14 dan kunnen we rekenen op rijdende shishalounges als publiek.