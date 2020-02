Hanny Veerkamp opnieuw met spoed opgenomen in het ziekenhuis

Hanny Veerkamp is donderdag opnieuw met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat ze een TIA kreeg. Dat laat haar man Ton weten via Facebook.

“Pfff, net 5 uur op de spoedeisende hulp gezeten”, schrijft Ton. “Hanny was duizelig en blijkt weer een lichte TIA gehad te hebben. Nu rustig op de bank en dan moet het weer goed komen.”

Advertentie

Huidkanker

Het is niet de 1e keer dat haar gezondheid haar in de steek laat. In 2014 onderging Hanny 2 operaties aan haar darmen en in 2016 brak ze 2 rugwervels en werd ze getroffen door een TIA en een zware longontsteking. En alsof dat nog niet genoeg is, werd vorig jaar zomer ontdekt dat ze huidkanker heeft.

De Veerkampjes

Hanny werd in heel Nederland bekend door de realitysoap De Veerkampjes. De serie draaide om de excentrieke Hanny, haar man Ton en haar moeder Nel, die in 2010 overleed.

Hanny Veerkamp had tijdens haar operatie een héél bijzondere ervaring:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Facebook. Beeld: Brunopress