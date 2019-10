Hanny Veerkamp met spoed opgenomen in het ziekenhuis

Hanny Veerkamp is opgenomen in het ziekenhuis. Dat laat man Ton weten in een Facebook-bericht. Inmiddels is Hanny weer thuis, maar de schrik zit er goed in.

Het gaat al een tijd niet goed met de gezondheid van Hanny. Afgelopen zomer werd bij haar huidkanker geconstateerd.

Flinke schrik

Ton schrijft: “Hanny nu met de ambulance op weg naar het VU. Had het benauwd en pijn in haar arm. Lekker die pijnpoli.” Aan Shownieuws vertelt Hanny dat ze flink geschrokken is: “Ik kreeg het zo benauwd, dat ging niet. Toen kwam de ambulance en die hebben me weggebracht. Dit kon ook het einde zijn, hè. Je weet het niet. Een arm kon ik niet meer bewegen, enzo.” Gelukkig kreeg Hanny goed nieuws en mocht ze snel naar huis.

IJzervreter

Ook Ton is geschrokken van de onverwachte opname: “Mijn zoon belde dat ze naar het ziekenhuis ging. Toen het zo lang duurde dacht ik wel: er is weer wat mis, want dat weet ik ondertussen wel.” Maar, zegt hij: “Het is zo’n ijzervreter, die komt overal bovenop.”

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP