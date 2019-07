Ontzettend vervelend gezondheidsnieuws voor Hanny Veerkamp

Hanny Veerkamp heeft ontzettend vervelend nieuws over haar gezondheid te horen gekregen. De artsen hebben op haar neus een kwaadaardig plekje gevonden.

Hanny werd in heel Nederland enorm bekend door realitysoap De Veerkampjes. Die serie draaide om de excentrieke Hanny, haar man Ton én haar moeder Nel, die in 2010 overleed.

Te veel zon

In een interview met Shownieuws laat Hanny weten dat het om huidkanker gaat. “De arts zag ook dat ik te veel in de zon heb gezeten, en eigenlijk nu nog zit. Ik hou van de zon, maar ik moet me toch meer insmeren met factor 50”, biecht ze op.

Kwaadaardig plekje

Op haar neus zelf lijkt het een klein plekje, maar op de foto bleek de plek vanbinnen toch al iets groter dan je met het blote oog kunt zien. “Je denkt bij het woord ‘kanker’ dat zoiets jezelf niet overkomt, maar je ziet het”, vertelt Hanny.

Pechvogel

Het is niet de eerste keer dat haar gezondheid Hanny in de steek laat. In 2014 onderging de soapster twee operaties aan haar darmen. Een jaar eerder had ze een gekneusde rib en in 2016 brak ze twee rugwervels, werd ze getroffen door een TIA en een zware longontsteking. En alsof dat nog niet genoeg was, maakte ze het jaar daarop een paar lelijke smakkerds waarbij ze verschillende breuken en kneuzingen opliep.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP