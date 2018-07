Hans Klok maakt groot liefdesnieuws bekend

Al twee jaar lang is Hans Klok dolgelukkig met zijn liefde Dann. De relatie is zelfs zo goed dat de illusionist erover nadenkt om een volgende stap te nemen.

In een interview met Weekend vertelt Hans deze week dat hij erover nadenkt om op zijn knieën te gaan. “Ik heb nog nooit zo goed over het huwelijk nagedacht, maar het moet er nu wel een keer van komen, met Dann. Hij is echt de ware voor mij”, zegt hij daarover.

Geheimen

Hans (49) en de 22 jaar jongere Dann zij al twee jaar een setje en hebben het dus duidelijk heel leuk samen. Maar de bruiloft komt er niet alleen uit liefde, aldus Hans: “Het geeft hem natuurlijk ook wat zekerheid. Hij weet alles van mijn carrière en de daarbij behorende geheimen, en ik wil wel dat het goed terecht komt als ik er ooit niet meer zou zijn. Dus alleen daarvoor zou ik trouwen, maar natuurlijk bovenal uit liefde, omdat je heel veel van iemand houdt. Ik zou het heel leuk vinden, en dan vooral om een heel groot feest te geven.”

Plannen

Er zijn zelfs al plannen voor het aanzoek. Hans denkt eraan om zijn vriend te vragen voordat ze naar Las Vegas vertrekken in februari en nadat hij klaar is met zijn huidige show in oktober. Eind november vertrekken ze al naar Amerika en dat lijkt Hans Klok dan ook een uitstekend moment.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Weekend, RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.