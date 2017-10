Hans Klok openhartig over moeder met Alzheimer

De moeder van illusionist Hans Klok, Gerda, kreeg 7 jaar geleden de diagnose Alzheimer. De ziekte heeft ervoor gezorgd dat de traditionele rollen van moeder en zoon volledig omgedraaid zijn. Want hoewel zijn moeder nog leeft én vrolijk is, heeft Hans eigenlijk het idee dat hij haar al kwijt is.

In het eenmalige tv-programma Onvergetelijke herinneringen doet de illusionist een boekje open over de ziekte van zijn moeder. ‘’Mijn moeder belde mij en mijn broer elke dag. En dan komt er ineens een dag dat ze niet meer belt, en ook gewoon nooit meer belt. Gewoon het gegeven van iemand bellen ontgaat haar totaal, dat vergeet ze. Het is heel raar, een tragische ziekte,’’ vertelt Hans aan Shownieuws.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP