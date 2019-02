Ken je ze nog? De broertjes Hanson (van Mmmbop) hebben ondertussen al 13 kinderen

Ba du bop, ba duba bop. Ba du, yeah-e-yeah… grote kans dat je het o zo aanstekelijke refrein nog gezellig mee kunt zingen. En dat terwijl het voelt alsof het nummer al een eeuwigheid geleden een hit was.

Maar vergis je niet: Zac is ondertussen 33 jaar, Taylor 35 jaar, en Isaac 38 jaar. Wow.

Advertentie

Zac

En ondertussen hebben de 3 broers een groot gezin opgebouwd. Zac, de jongste van het stel, heeft inmiddels 4 kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar: John Ira Shepherd, Junia Rosa Ruth, George Abraham Walker en Mary Lucille Diana. Hij trouwde in 2006 met Kate Tucker, die hij al op veertienjarige leeftijd backstage ontmoette. Lief!

Taylor

Taylor telt ondertussen al maar liefst 6 kinderen samen met zijn vrouw Nathalie Anne Bryant tussen de 0 en 16 jaar. Ze was grote fan en ze trouwden in 2002. Ze hebben 4 jongens: Jordan Ezra, River Samuel en Viggo Moriah en Indy Emmanuel en twee meisjes: Penny Anne en Willa Jane.

Isaac

In 2006 trouwde de oudste van de 3 broers met Nicole Dufresne. Zij hebben ondertussen 3 kinderen tussen de 4 en 11 jaar: zonen Clarke Everett en James Monroe en hun dochter Nina Odette.

De broers tegenwoordig

De Amerikaanse band is nog steeds muzikaal actief. Op 19 februari traden ze nog op in Utrecht, waar de concertgangers zich aan strikte regels moesten houden. Zac, de jongste van het trio, maakte namelijk voor de tour een handleiding bij welke nummers je mee mag zingen, en bij welke niet. O, en bij de nummers waar je dan eindelijk mag meezingen, is trouwens ook nog belangrijk op wélk moment je dan meezingt. Om maar een voorbeeld te geven: “Doe mee met het koorgedeelte: “Aaaaaaaah Aaaaaaaah”” (ja, het staat er echt zo).

Strenge vent, die Zac, want eerder tikte hij ons al op de vingers dat we blijkbaar Mmmbop niet goed zongen.

Enfin, hoe zien ze er tegenwoordig uit? Nou, zo:

Leuke mannen nog, niet?

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP