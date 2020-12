Wilde je nog even kerstaankopen gaan doen in de stad, of je haar voor de feestdagen laten knippen? Dat feestje gaat niet meer door, want tot en met 19 januari geldt er een harde lockdown in Nederland. Dat meldt NOS maandagochtend.

Deze lockdown gaat maandag om middernacht in, om ze drukte in de winkelstraten op dinsdag te voorkomen.

Harde lockdown

De reden van deze harde lockdown is de hoogte van de besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg. Het kabinet hoopte op het terugbrengen van het aantal besmettingen naar 3600, maar het zijn er nu dagelijks bijna 10.000. Zoals eerder al werd verwacht, sluiten de niet-essentiële winkels per 15 december hun deuren, maar ook contactberoepen zoals kappers en massagesalons moeten stoppen tot de lockdown opgeheven wordt in januari. De scholen gaan vanaf woensdag weer dicht, en alle lessen worden vanaf dan weer online gegeven.