Safari in eigen land: hardloper vindt leeuwenwelp in Utrecht

Een hardloper in het Utrechtse Tienhoven zal vast gek hebben opgekeken en twee keer hebben moeten kijken, want in het weiland waar de voorbijganger liep vond hij een leeuwenwelp.

Het arme dier zat opgesloten in een hondenbench. Hij schakelde gelijk hulpdiensten in. Het leeuwtje is inmiddels opgevangen door Stichting Leeuw op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna.

De welp is ongeveer vier maanden oud. Hoe het leeuwtje daar terecht heeft kunnen komen, is niet bekend. Dierenarts Peter Klaver heeft het leeuwtje onder zijn hoede genomen. “De kooi was niet heel stevig en de mogelijkheid bestond dat het welpje zou ontsnappen. Maar uiteindelijk lukte het om de leeuw met kooi en al in de wagen te schuiven. Het verdoven bleek dus niet nodig”, zei Klaver.

Er wordt onderzocht waar het dier vandaan komt. Want dit komt volgens de dierenarts nooit voor. Misschien dat het diertje als huisdier werd gehouden en nu is gedumpt omdat het te groot en te gevaarlijk werd. Maar waar de leeuw echt vandaan komt, weet nog niemand.

Het gevonden leeuwtje:

Hardloper vindt leeuw langs de weg https://t.co/FlovYHhzhN pic.twitter.com/ggIxzk1ZHb — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 7 oktober 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock