Top of helemaal flop: de hardstyle-versie van Duncans 'Arcade'

Sex Bomb van Tom Jones, Catch and Release van Matt Simons en Waves van Mr Probs; steengoede ballads worden vaak in een nieuw jasje gestoken om ze lekker dansbaar te maken. Maar of de hardstyle-versie van Duncans Arcade ook echt dansbaar is geworden, is nog maar de vraag.

Dj Mental Theo vindt in ieder geval van wel. Hij mixte Duncans nummer en maakte er een behoorlijk stevige hardstyle-plaat van.

Harde beuk

Op de Instagram van RTL Boulevard laat Theo ons alvast iets horen. “Duncan, jouw plaat leent zich hier zó goed voor, die is zo waanzinnig”, zegt Theo. Wáárvoor precies? “Een versie met een harde beuk erin, waar ik dus van houd”, aldus Theo. “Laat ik nou de eerste zijn in Nederland, of de wereld, die van jouw plaat een harde versie heeft gemaakt.”

Top of flop?

De reacties op de remix zijn nogal verschillend. De een vindt het fantastisch: “Kijk, dit is nou een goede versie. Ik geef hier 12 punten voor”, de ander vindt het drie keer niks: “Waarom moet nu ieder goed nummer zo verbouwd worden? Het origineel is veel beter.” Presentator en comedian Jandino Asporaat vindt het in ieder geval top: “Lekker man”, schrijft hij.

Downloaden

Vind jij het een lekker nummer? Je kunt de remix hier downloaden.

Dit bericht bekijken op Instagram Douze points? 🤔#rtlboulevard #teamduncan #esf19 Een bericht gedeeld door RTLBoulevard (@rtlboulevard) op 20 Mei 2019 om 4:22 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, ANP