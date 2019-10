Prins Harry vreest dat Meghan precies hetzelfde gebeurt als prinses Diana

Meghan Markle heeft de Britse Mail on Sunday aangeklaagd. De hertogin van Sussex beweert dat deze krant op onrechtmatige wijze een van haar privé-brieven publiceerde.

Prins Harry laat in een verklaring op de officiële website van hem en Meghan weten dat hij erg geschrokken is van de juridische procedure. “Ik verloor m’n moeder en nu ik zie ik mijn vrouw het slachtoffer worden van dezelfde machtige krachten.”

Kritiek

Dit is overigens niet de eerste keer dat Meghan het slachtoffer is van negatieve berichten in de media. Zo krijgt ze regelmatig kritiek op de opvoeding van Archie, haar uiterlijk en haar handelingen. Laatst verschenen er nog negatieve berichten over prins Harry en Meghan omdat ze te vaak met hun privéjet zouden reizen.

Propaganda

Door al het commentaar heeft Meghan een dikke huid gekregen, maar soms gaan media echt over de schreef. In een verklaring zegt de hertog van Sussex dat hij en Meghan daarom gedwongen zijn om actie te ondernemen tegen ‘meedogenloze propaganda’. Hij is bang dat anders Meghan hetzelfde gebeurt als zijn moeder prinses Diana.

Ongeluk prinses Diana

In 1997 verongelukte prinses Diana, toen zij en haar vriend Dodi Al-Fayed in de auto op de hielen werden gezeten door paparazzi. Prins Harry vreest het ergste en is bang dat de geschiedenis zich herhaalt. “Ik heb gezien wat er gebeurt als iemand waar ik zoveel van houd zo wordt gecommercialiseerd dat ze niet langer wordt behandeld of gezien als een echte persoon”, zegt Harry. Zijn vrouw is volgens hem slachtoffer geworden van een Britse roddelpers die campagnes tegen individuen opzet. “Zonder na te denken over de conclusies. Een meedogenloze campagne die is geëscaleerd in het afgelopen jaar, tijdens haar zwangerschap en tijdens de opvoeding van onze pasgeboren zoon.”

Liefdadigheid

Daarom hebben prins Harry en Meghan de Britse Mail on Sunday en haar moederbedrijf Associated Newspapers aangeklaagd wegens het vermeende misbruik van privé-informatie en inbreuk op het auteursrecht. De hertog en hertogin van Sussex laten weten dat de juridische procedures persoonlijk gefinancierd worden en mochten ze de zaak winnen, ze de opbrengst schenken aan een anti-pesten liefdadigheid.

Bron: Sussex Official, Daily Mail. Beeld: ANP