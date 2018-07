Zet het in je agenda: Prins Harry komt (héél binnenkort al) naar Nederland

Iets waar we al heel lang op hebben gewacht: op 23 en 24 juli komt prins Harry dan toch eindelijk naar ons land.

Over precies twee weken (!) zal de hertog namelijk de internationale conferentie AIDS2018 bezoeken.

Kansarme kinderen

Als vertegenwoordiger van Harry’s eigen stichting ‘Sentebale’, zet hij zich al ruim tien jaar in voor kansarme kinderen met hiv in Afrika. Tijdens de conferentie zal hij hier dan ook over gaan spreken. Kensington Palace kondigde de komst van prins Harry vandaag aan. Hij was ook bij een eerdere, vergelijkbare conferentie in Durban, Zuid-Afrika.

Prinses Mabel

Aids-activisten vanuit heel de wereld beginnen zondag met een negen dagen durende protestmars van Brussel naar Amsterdam. Zij zullen het laatste deel door Amsterdam lopen, aan de vooravond van de conferentie. Naar verwachting loopt prinses Mabel, die zich al jaren inzet voor de strijd tegen aids, mee in Amsterdam en zal het publiek ook toespreken.

En? Ga jij proberen Harry te spotten? Om extra op te vallen bij Harry kun je Meghan’s favoriete zomerhoed dragen (die met dat warme weer ook nog eens heel goed van pas komt):

Bron: nu.nl. Beeld: ANP