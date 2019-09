Harry en Meghan met baby Archie in de kroeg gespot

Prins Harry en Meghan Markle bezochten onlangs incognito een pub en namen baby Archie met hen mee. TMZ is nu met beelden naar buiten gekomen.

Het stel ging naar de pub The Rose & Crown in Windsor. Deze pub ligt dichtbij Frogmore Cottage, waar het gezin woont. Dit zou het eerste publiekelijke uitje van het gezin zijn geweest.

Droombaby

Op de beelden is te zien hoe het stel de pub binnenkomt. Harry draagt baby Archie, die in een Maxi-Cosi ligt te slapen. Ooggetuigen melden dat Meghan babyspullen bij zich had en dat ze baby Archie in de pub verschoond heeft. Archie zou zich als een droombaby gedragen hebben en geen kik hebben gegeven.

Koninklijk diner

Een ooggetuige vertelt ook dat de meeste pubbezoekers het stel niet gelijk herkende. En dat terwijl ze beveiligers en agenten bij zich hadden. Door de eigenaren van de pub werden de royals als normale gasten behandeld. Harry en Meghan zouden een ‘roast dinner’ besteld hebben. Harry dronk hierbij een paar biertjes en Meghan hield het bij water.

Bron: TMZ. Beeld: ANP