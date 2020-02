Harry en Meghan bedanken vriendelijk voor uitreiken van prijs tijdens Oscars

Er zijn maar weinig mensen die een uitnodiging voor de Oscars zouden weigeren, maar prins Harry en Meghan Markle doen het wel: de twee zijn door de organisatie benaderd om de award in de categorie ‘Best Picture’ weg te geven, maar hebben hier vriendelijk voor bedankt.

Dat meldt het Engelse weekblad ‘HELLO!’.

Advertentie

In Amerika gespot

Volgens een bron van het tijdschrift zijn ze erg vereerd, maar gaat het feestje niet door. Heel raar is de uitnodiging overigens niet, want Harry en Meghan zijn de afgelopen dagen al in Amerika gespot. De twee zijn daar voor een bijeenkomst met bankgigant JP Morgan.

Verrassingsbezoek

De komst van Harry en Meghan was nogal een verrassing: hun bezoek was van tevoren niet aangekondigd en de beveiliging tijdens het evenement was erg streng. Zo zijn er vooralsnog geen foto’s van het koppel gedeeld. Ook de speech die Harry zou hebben gegeven, is niet gepubliceerd. Waarover de prins sprak, is ook niet bekendgemaakt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Getty