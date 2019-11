Harry en Meghan delen nog nooit eerder getoonde foto van Archie en Charles

Het is vandaag een speciale dag in Buckingham Palace: niemand minder dan prins Charles is vandaag 71 jaar geworden! Om dit te vieren hebben prins Harry en Meghan Markle een nog nooit eerder gedeelde foto van prins Charles samen met de kleine Archie vrijgegeven.

“Van harte gefeliciteerd aan Zijne Koninklijke Hoogheid De Prins van Wales – Vader, zoon, kleinzoon!”, zo schrijft het koppel bij de foto.

Archie in doopjurk

Op de speciale zwart-witfoto zijn de 3 generaties te zien, onder wie het laatste lid Archie Harrison Mountbatten-Windsor. De kleine Archie draagt een prachtige witte kanten doopjurk het kiekje, ,wat waarschijnlijk betekent dat de foto tijdens zijn doop is gemaakt

Meer felicitaties

Harry en Meghan zijn overigens niet de enigen die stil staan bij deze bijzondere dag. Ook prins William en Kate Middleton delen een aantal schattige kiekjes waarop ook hun jongste kind te zien is. “Wij feliciteren de prins van Wales van harte met zijn verjaardag!”, schrijven ze bij de foto.

