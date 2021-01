Koolhydraatarme diëten zijn al een tijdje populair, maar arts Xand van Tulleken zegt dat je beter op een andere manier aan je gezondheid kan denken. Volgens de Britse arts, die te zien is in het programma The truth about carbs, moet je vooral goed op de kleur letten.

Alle koolhydraten zijn te verdelen in 3 kleuren: wit, beige en groen. De winnaar van alle soorten koolhydraten zijn de groene. Deze staan voor producten waar veel vezels in zitten. Ze zorgen lang voor een vol gevoel, zitten vol met vitaminen en mineralen en zijn goed voor je tanden. Linzen, bonen en fruit vallen in de categorie groene koolhydraten.

Advertentie

Beige koolhydraten

De voeding met een beige kleur is al iets slechter. Hiermee worden producten bedoelt die vooral veel zetmeel bevatten. Hier kan je denken aan een lekker broodje, pasta en aardappelen.