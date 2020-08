Harry en Meghan hebben hun eerste huis gekocht: dít weten we tot nu toe

Harry en Meghan woonden al enige tijd in een luxueuze villa in Beverly Hills. Maar nu hebben ze hun eigen huis gekocht, waar ze de komende jaren met zoontje Archie willen doorbrengen.

Dit is wat we tot nu toe weten over de nieuwe woning.

De villa waar het stel de afgelopen tijd woonde, huurden zij van zakenman Tyler Perry. Het optrekje in Hollywood had maar liefst 8 slaapkamers, 12 badkamers en 22 hectare grond. Dat is goed vertoeven, maar toch heeft een ander huis het hart van de voormalig royals gestolen.

Volgens het blad Page six hebben Harry en Meghan namelijk hun eigen huis gekocht, een klein stukje verderop. Het stel is verliefd geworden op een woning in Santa Barbara, een fijne kustplaats zo’n 160 kilometer van Los Angeles. Een woordvoerder van Harry en Meghan bevestigt dit aan People. “Ze hebben zich gesetteld in de kleine gemeenschap en hopen dat hun privacy gerespecteerd wordt.”

Spontaan idee

Het plan om in Santa Barbara te gaan wonen, ontstond spontaan. En anonieme bron vertelt dat ze in eerste instantie richting Los Angeles gingen om dicht bij Meghans moeder te zijn. “Maar nu ze hier vanwege het coronavirus een aantal maanden hebben gezeten, hebben ze er nog eens goed over nagedacht”, vertelt de bron. Uiteindelijk besloot het stel toch dat deze omgeving de juiste basis zou bieden voor een onbezorgd leven voor hun zoontje Archie. En ze zijn niet de enigen die vinden dat het fijn vertoeven is in de zeestad. Niemand minder dan Oprah Winfrey, Tom Cruise en Ellen DeGeneres wonen in de buurt.

Extra speciaal

Inmiddels woont het gezin al 6 weken in de nieuwe woning. “Dit is echt hun huis, waar ze een doorstart kunnen maken na hun vertrek uit de Britse koninklijke familie. Het is voor zowel Harry als Meghan het eerste huis dat ze zelf gekocht hebben en dat maakt de plek extra speciaal”, laat de anonieme bron weten.

Bron: Rtlboulevard. Beeld: Brunopress.