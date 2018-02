Harry en Meghan negeren advies en nodigen dít bekende stel uit voor hun bruiloft

Op 19 mei zullen prins Harry en Meghan Markle elkaar het jawoord gaan geven in Windsor Castle. De voorbereidingen voor de bruiloft zijn momenteel volop in gang, en vooral over de gastenlijst is nu al veel te doen.

Het verliefde koppel zou namelijk niemand minder dan oud-president Barack Obama en zijn vrouw Michelle een uitnodiging hebben gestuurd.

Slecht voor band met VS

Een opmerkelijk besluit, want de prins werd eerder nadrukkelijk geadviseerd om de Obama’s niet uit te nodigen. Zo’n uitnodiging zou namelijk de woede wekken van de huidige bewoner van Het Witte Huis, Donald Trump, en daarmee de huidige band tussen het land en de VS in gevaar brengen.

Alles op eigen manier

Volgens een bron dichtbij de koninklijke familie trekken Harry en Meghan zich hier echter niks van aan. Het stel zou alles op hun eigen manier willen doen, en dat betekent ook dat ze alleen mensen zullen uitnodigen die ze zelf willen uitnodigen. ‘’Ze nodigen al hun vrienden uit, en daar horen de Obama’s ook gewoon bij.’’

Bron: Dailystar. Beeld: ANP