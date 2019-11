Harry en Meghan delen nog nooit eerder getoonde trouwfoto

Harry en Meghan maakten op 27 november 2017 hun verloving bekend. Twee jaar na deze bijzondere dag staat het stel stil bij hun trouwerij met een prachtige, nog nooit eerder getoonde foto.

De foto werd gedeeld met de tekst: “Op deze dag twee jaar geleden: 27 november 2017, kondigden prins Harry en Meghan Markle hun verloving aan. Later kregen ze de titel hertog en hertogin van Sussex. Sindsdien trouwden ze en verwelkomden hun zoon Archie.”

Ontspannen kiekje

Fans van het Britse koningshuis zijn dol enthousiast over het kiekje. Zo vinden ze de foto vooral bijzonder omdat ‘ie zo ontspannen is en er niet stijfjes is geposeerd. Ook vinden de fans dat de liefde van deze foto afspat.

Bron: Instagram. Beeld: ANP